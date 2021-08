녹십자셀, 2Q 매출 124억… 상반기 최고 매출 236억원 기록

[아시아경제 이춘희 기자] GC녹십자셀이 전년 동기 대비 매출액 37.0% 성장을 이끌어내며 상반기 최고 매출 달성에 성공했다.

GC녹십자셀은 12일 공시한 반기보고서를 통해 별도재무제표 기준 올해 2분기 매출액 123억7802만원, 영업이익 9억2709만원, 당기순이익 50억6786만원의 실적을 기록했다고 발표했다. 이는 전년 동기 대비 매출액 34.7%, 영업이익 298.8%, 순이익 111.1%의 성장세다.

올해 상반기 기준으로도 매출액 236억3368만원, 영업이익 13억5992만원, 순이익 54억7689만원을 기록하면서 상반기 기준 최고 매출을 달성했다. 매출은 37.0%, 영업이익 92.0%, 순이익 592.1%의 성장세를 각각 기록했다.

회사 측은 "코로나19 재확산 상황에도 불구하고 2분기 이뮨셀엘씨주가 분기 매출 기록을 경신했고, 위탁개발생산(CDMO)사업 부문도 지속 성장하며 매출액 증가를 이끌었다"고 평가했다. 특히 GC녹십자셀은 지난달 미국 임상시험용 의약품 CDMO 계약을 기존 대비 63% 증가한 890만달러(약 103억원)로 변경 계약을 체결했고, 이와 별도로 GMP 사용 및 설비 등 매달 14만여달러(약 1억6255만원)의 부대사용수익이 발생돼 지속적인 매출 증가와 이익 확대가 기대된다는 평가다.

녹십자셀은 지난 3월 첨단바이오의약품 보유 기업 중 유일하게 인체세포 등 관리업 허가를 획득했다. 이어 지난 4일에는 “세포처리시설 허가”를 추가로 획득해 세포치료제 전문 CDMO 사업과 첨단재생의료기관 임상연구 진행이 모두 가능한 기업이 됐다.

자회사인 일본 GC림포텍과 미국 노바셀의 실적을 반영한 연결재무제표 기준으로는 2분기 매출 126억1765만원, 영업이익 6억7204만원, 당기순이익 48억2173만원을 기록했다.

이득주 녹십자셀 대표는 “이뮨셀엘씨주의 판매량 증가는 용인 셀센터 이전과 첨단 설비 및 품질관리 비용이 증가한 고정비를 극복할 규모의 경제를 이뤄 손익분기점(BEP)를 넘어선 생산량으로 공헌이익의 증가 및 이익률이 점차 개선되는 긍정적인 신호로 판단하고 있다"며 "또한 미국 노바셀에서 CAR-T치료제 임상 진입을 위한 GMP수준의 CAR-T치료제 생산 및 추가 연구를 진행하고 있어 내년 2분기 임상계획 승인 절차를 차질없이 진행할 계획이다”라고 말했다.

한편 지난달 16일 녹십자랩셀 녹십자랩셀 144510 | 코스닥 증권정보 현재가 97,600 전일대비 2,400 등락률 -2.40% 거래량 47,556 전일가 100,000 2021.08.12 15:14 장중(20분지연) 관련기사 녹십자랩셀, 2Q 영업익 13억…전년比 48%↓[클릭 e종목]"녹십자랩셀-녹십자셀 합병 중장기 시너지 기대"GC녹십자랩셀, 건선 줄기세포치료제 후보물질 임상 1상 신청 close 과 녹십자셀은 공시를 통해 양사간 합병을 발표한 바 있다. 녹십자랩셀은 존속회사로 남으며 녹십자셀은 합병 후 소멸하는 형태다. 회사 측은 다음달 13일 주주총회를 통해 합병을 결의한다는 방침이다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr