첫 한국형 발사체 누리호, 10월21일 우주로 향한다

국가우주위원회, 12일 항우연 발사계획 및 허가신청 승인

10월21일 발사일로 잠정 확정, 22~28일 예비일로

보험 가입 및 안전 확보 등 준비 계획도 점검

내년 5월19일 2차 발사 계획도 잠정 확정

[아시아경제 김봉수 기자] 한국이 독자 개발한 첫 우주발사체가 오는 10월21일 우주로 향한다. 성공할 경우 우리나라는 전세계에서 7번째로 우주발사체를 공식 보유한 나라가 된다.

과학기술정보통신부는 12일 오후 '국가우주위원회'를 열고 한국항공우주연구원(항우연ㆍKARI)이 제출한 한국형 발사체 발사허가 심사 결과(안)를 승인했다. 이에 따라 항우연은 이달 말 최종 단계 점검인 '발사전 비연소 종합시험(WDRㆍ산화제 충전 배출 리허설)'을 실시한다. 문제가 없을 경우 오는 9월 말 발사관리위원회를 열어 발사 예정일을 최종 확정할 계획이다.

기상에 따라 연기될 수 있어 10월22~28일이 예비 발사일로 정해졌다. 현재 항우연은 누리호 75t 엔진과 7t 엔진, 추진제 탱크 등 모든 부품의 개발 및 성능 검증을 완료했다. 실제 발사되는 비행모델(FM)도 최종 조립 완료단계다. 1단부, 2단부, 3단부와 발사대 간의 인증 시험도 성공적으로 끝나는 등 10월 발사를 위한 준비가 차질없이 진행되고 있다는 게 항우연의 설명이다.

항우연은 이번 1차 발사를 통해 700km 고도의 태양동기궤도에 1.5t 무게의 위성모사체를 투입하는 등 누리호의 성능을 확인한다. 또 내년 5월19일 2차 발사를 통해 위성모사체(1.3t)와 성능검증위성(0.2t)을 동시에 탑재해 궤도에 올리는 실험을 할 예정이다.

국가우주위원회는 이날 항우연이 제출한 발사 계획 및 허가 신청서를 심사해 그동안의 진행 상황 및 발사 관련 준비 사항을 점검해 문제가 없다는 사실을 확인했다. 위원회는 항우연의 발사 목적이 우주의 평화적 이용 등 우주 조약을 위반하지 않았고, 공공의 안전을 유지하기 위한 발사안전 통제 계획과 비행안전시스템을 구축해 안전이 보장됐다는 점도 점검했다. 또 만약의 사고 발생시 최대 2000억원까지 피해 보상이 가능한 책임 보험에 가입했다는 사실도 체크했다.

이날 회의를 주재한 임혜숙 과기정통부 장관은 "누리호의 10월 발사는 국내 우주 개발 역사에 한 획을 긋는 순간이 될 것"이라며 "연구자들이 마지막까지 최선을 다해 연구 개발에 매진할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

한편 누리호는 자주적 우주 수송 능력을 확보하기 위해 2010년 3월 개발을 시작한 첫 국산 우주 발사체다. 총 1조9572억원이 투입됐고, 내년 5월 2차 발사로 마무리된다. 정부는 2차 사업을 위해 지난 6월 예비타당성검토를 통해 4차례의 추가 발사체 개발 예산안을 통과시켰지만, 성능 확대를 위한 개량 사업 예산은 보류시켰다.

누리호는 부스터도 없이 75t급 액체엔진 4개만 묶어 총 추력이 300t에 불과하다. 실어나를 수 있는 인공위성 등 화물 무게가 1.5t에 그치고 도달 궤도도 600~800km로 낮다. 케로신(등유)를 활용한 개방형 사이클 엔진으로 오염 물질 배출이 많고 효율도 낮다. 본격적인 우주 개발에 앞선 '프로토타입' 수준이다.

화성ㆍ달 개척을 위해 수십t을 실어날 수 있는 100m 이상 장대형 우주로켓 개발이 한창인 미국, 중국 등에 비하면 초보로 아직 갈 길이 멀다는 지적이다. 정부는 애초 누리호를 개량해 2030년 내 달에 보낼 궤도 탐사선을 탑재할 예정이었다. 그러나 과기정통부 자체 예타에서 개량 사업 계획에 한ㆍ미 미사일 협정 폐지가 반영되지 않았고 '퀀텀 점프(대도약)' 수준의 성능 개선이 필요하다는 목소리가 나오면서 기각되고 말았다.

