[포토] 코로나 전문가 간담회 갖는 윤석열

[아시아경제 윤동주 기자] 국민의힘 대선경선예비후보인 윤석열 전 검찰총장이 12일 서울 종로구 국민캠프에서 열린 코로나19 대책 마련을 위한 전문가 간담회를 갖고 있다.

윤 전 총장은 이 자리에서 정부의 코로나19 방역 실패를 지적하며 "이 정부는 정부의 존재 이유를 증명하지 못한 것 같다"고 말했다.

