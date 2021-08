거리두기 4단계에도 여전한 심야 술판…관악·송파서 50여명 적발

[아시아경제 유병돈 기자, 이정윤 기자] 서울 일대에서 방역수칙을 어기고 심야에 술판을 벌인 유흥주점 업주와 고객 등이 무더기 적발됐다.

12일 경찰에 따르면 서울 관악경찰서는 이날 오전 1시 55분께 관악구 신림동의 한 유흥주점에서 업주와 종업원, 손님 등 25명을 감염병예방법 위반 혐의로 단속했다.

'업소 앞에서 남자들이 망을 보며 영업하고 있다'는 신고를 전날 오후 11시께 접수한 경찰은 손님들이 들어가는 모습을 확인한 후 소방 등과 함께 업소 출입문을 강제로 개방했다. 이날 적발된 손님 중에는 성폭행 등 혐의로 수배 중이던 남성이 포함된 것으로 알려졌다.

서울 송파경찰서도 이날 오전 0시 21분께 신고를 접수하고 송파구 잠실동의 지하 무허가 주점에서 30대 업주 A씨와 직원, 손님 등 27명을 적발했다.

경찰과 소방당국은 주점 문을 강제로 열고 진입해 안에 있던 업주와 손님 등을 적발했다.

경찰은 무허가 주점을 운영한 A씨 등 업주 2명에게는 식품위생법 위반(무허가영업) 혐의를 적용해 조사할 방침이다.

한편, 정부의 사회적 거리두기 4단계 조치에 따라 현재 수도권에서는 유흥시설 영업이 전면 금지돼 있다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr