中닝보 저우산항 올스톱…2차 물류대란 우려

항만 작업자 코로나19 확진으로 11일 새벽 선적 및 하역 작업 중단

태풍에 이어 코로나까지 덮치면서 항만 정상화까지 한 달 걸릴 듯

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국 최대 항만 중 한 곳인 저장성 닝보 저우산항 메이산 컨테이너 부두 하역작업이 중단되면서 중국 물류 시스템이 또다시 멈출 수 있다는 우려가 제기됐다.

중국 관영 글로벌 타임스는 닝보 저우산항 메이산 컨테이너 부두에서 일하는 작업자 중 한 명이 코로나19 양성 판정을 받음에 따라 항만의 하역 작업이 11일 잠정 중단됐다고 12일 보도했다. 글로벌 타임스는 11일 오전 3시 30분부터 항만의 모든 작업이 중단됐고, 항만 재개 시점은 추후 발표될 예정이라고 덧붙였다.

이 매체는 작업자의 코로나19 확진 판정으로 컨터이너 선적 대기 시간이 기존 1∼2일에서 7일 이상으로 늘어날 것으로 예상된다면서 자칫 심각한 컨테이너 선적 및 하역 지연 현상이 발생할 수 있다고 우려했다.

닝보 항만 한 관계자는 "방역 조치 등이 격상됨에 따라 항만 시스템이 정상화되기까지 최대 한 달 정도의 시간이 걸릴 수도 있다"면서 자칫 중국 무역에 부담이 될 수 있다고 말했다.

글로벌 타임스는 해당 직원은 물론 밀접 접촉자와 2차 접촉자 245여명이 격리중이라면서 현재 확진자와 관련된 모든 작업장이 멈췄다고 전했다.

항만 또 다른 관계자는 "7월 말 태풍으로 항만이 폐쇄되면서 작업이 지연된 상태에서 코로나19 확진자가 나왔다"면서 "항만 시스템 정지는 다른 항만의 적체로 이어질 가능성이 크다"라고 말했다.

이 항의 지난해 화물처리 능력은 12억t에 달하며 100개국 600개 항만과 연결돼 있는 것으로 알려지고 있다.

지난 5월에도 광둥성 예톈항에서 코로나19 확진자가 나오면서 한 달여간 중국 물류 시스템에 문제가 발생한 바 있다. 당시 미국과 호주 등에서 6만여 개의 공(空) 컨테이너가 회송되지 않으면서 해상 운임이 3배 가까이 오른 바 있다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr