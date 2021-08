[아시아경제 송화정 기자]디지털 플랫폼 기업 플래티어 플래티어 367000 | 코스닥 증권정보 현재가 28,600 전일대비 6,600 등락률 +30.00% 거래량 417,727 전일가 2021.08.12 09:39 장중(20분지연) close 가 코스닥 상장 첫 날 '따상'(공모가 2배에 시초가 형성 후 상한가)에 성공했다.

12일 한국거래소에 따르면 플래티어는 오전 9시 16분 기준 시초가 대비 30.00%(6600원) 오른 2만8600원에 거래되고 있다. 시초가가 공모가의 두 배인 2만2000원에 형성된 후 상한가로 치솟았다.

플래티어는 지난달 30일과 2일 양일간 국내외 기관투자자를 대상으로 진행한 수요예측에서 1631 대 1의 경쟁률을 기록했다. 이어 일반 청약 경쟁률은 2498.8 대 1를 기록했다. 증거금으로 6조1846억원이 몰렸다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr