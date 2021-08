Fed 위원들, 인플레 우려 둔화에도 테이퍼링 요구‥바이든, 유가 상승 차단 예고

7월 소비자물가지수 5.4% 상승

전달대비 상승세 둔화에도 Fed 위원들 연이어 테이퍼링 촉구

유가, 주택 임대료 등 불안요인 여전

바이든, 대규모 인프라 투자 인플레 자극 우려 부인

인플레 우려 완화에 다우지수 사상 최고 기록

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국의 인플레이션이 상승세가 둔화한 것으로 나타났지만 연방준비제도(Fed) 위원들은 통화정책 정상화를 또다시 강조했다.

미국 노동부는 11일(현지시간) 7월 소비자물가지수(CPI) 상승률이 전년 동기 대비 5.4% 상승했다고 발표했다. CPI는 전달보다는 0.5% 상승했다.

전달 대비 상승률은 다우존스가 집계한 시장 예상치를 소폭 웃돌았지만, 6월의 전달 대비 상승률 0.9% 와 비교해 상승폭이 둔화했다.

유류와 식품을 제외한 근원 CPI는 전년동기 대비 4.3%, 전월 대비 0.3% 상승했다. 이는 6월 상승률 0.9%보다도 낮아진 것이다. 시장에서는 근원 CPI가 전월 대비 0.4% 상승할 것으로 예상했었다.

CNBC 방송은 중고차 값 상승세가 진정되면서 CPI 상승세가 주춤해진 것으로 추정했다. 중고차 값은 7월에 0.2% 상승에 그쳤다.

월스트리트 저널도 7월 인플레이션이 노동력 부족과 경제 반등 영향으로 여전히 상승했지만, 증가 속도가 둔화했다고 전했다.

인플레 상승 둔화 조짐이 포착됐지만 Fed 위원들의 입장은 강경했다.

에스더 조지 캔자스 시티 연은 총재는 "경제 회복이 진행되고 있는 만큼 완화적 통화 정책을 중립적으로 되돌릴 때가 됐다"고 말했다. 조지 총재는 "소비자들이 현금을 비축했고 노동시장도 회복되는 만큼 중앙은행의 지원이 덜 필요해졌다"고 주장했다.

로버트 캐플런 댈러스 연은 총재는 9월에 자산매입 축소(테이퍼링)을 발표하고 10월에 시행에 나서야 한다고 요구했다. 그는 "내가 예상하는 대로 경제가 진전하면 9월에 테이퍼링 계획을 발표하고 10월에 행동에 나서는 것을 찬성하겠다"고 말했다.

Fed는 경제 회복 지원을 위해 매월 800억달러의 국채와 400억달러의 모기지담보부 채권을 매입 중이다.

캐플런 총재는 "엔진 가속페달에서 발을 떼고 회전 속도를 줄이는 게 낫다고 생각한다"면서 "현재의 속도로 너무 오래 달리면 오히려 더 공격적인 행보에 나서야 할 수도 있다"고 주장했다.

이번 주 들어 래피얼 보스틱 애틀랜타 연은 총재, 에릭 로젠그렌 보스턴 연은 총재도 조기 테이퍼링을 요구한 바 있다.

이는 경기 회복을 최대한 지켜본 후 테이퍼링이나 금리 인상에 나서야 한다는 제롬 파월 Fed 의장의 입장과 상반된다.

시마 샤 프린시펄 글로벌 인베스터스 수석전략가는 "7월 CPI는 인플레이션이 정점에 이르렀을 수 있다는 점을 시사한다"라면서 "Fed가 인플레이션 압력에 대해 너무 느긋하게 대응하고 있다는 우려를 완화하는 데 도움이 될 것"이라고 전망했다.

바이든, 인플레 우려 차단 나서‥유가와 주택 임대료가 인플레 '뇌관'

이날 조 바이든 대통령은 인플레이션 상승을 차단하기 위한 적극적인 조치에 나서고 있음을 강조했다.

바이든 대통령은 7월 CPI를 인용해 인플레이션 상승이 둔화했다면서 "휘발유 가격을 해결하기 위한 조치에 나서고 있다"고 말했다.

바이든 대통령은 "국가경제위원회(NEC)가 연방 거래위원회(FTC)에 휘발유 가격 상승을 유도하는 불법행위를 차단하도록 모든 도구를 사용해 대응하라고 요청했다"고 부연했다.

백악관은 산유국에도 증산을 요구하면서 유가 하락을 시도했다.

바이든 대통령은 3조5000억달러 규모의 사회적 인프라 투자 계획이 인플레이션 상승을 자극하지 않을 것이라고 설명하기도 했다.

뉴욕타임스는 바이든 대통령의 언급이 인플레이션이 추가로 상승할 경우 내년 중간 선거에서 승리하기 어렵다는 우려를 반영한 것이라고 분석했다. 인플레이션 상승이 정권 유지 차원에서도 문제가 되고 있다는 분석인 셈이다.

그동안 백악관은 Fed와 함께 물가 상승이 일시적이라는 입장을 유지해왔다.

인플레이션 상승이 둔화했지만 아직 변수가 남았다는 지적도 나온다. 주택 임대료다. CPI에서 약 30%의 비중을 차지하는 주택임대료가 최근 꿈틀대고 있기 때문이다. 주택임대료는 6월 0.5%에 이어 7월에도 0.4% 증가했다.

손성원 로욜라메리마운트대 교수는 "주택 임대료 인상은 이제 시작에 불과할 수 있다. 향후 인플레이션 상승의 주범이 될 수 있다"고 예상했다.

이날 미 10년물 국채금리는 소폭 하락해 1.325%를 기록했다. 미 국채 입찰에서 대규모 수요가 확인된 것이 국채 금리를 끌어내렸다는 분석이다. 국채금리 하락은 국채값 상승을 뜻한다.

뉴욕증시 주요 지수는 인플레이션 상승이 둔화했다는 소식에 혼조세를 보였다. 다우존스30산업평균 지수와 S&P500지수는 각각 0.62%와 0.25% 상승하며 나란히 사상 최고치를 기록했다. 나스닥 지수는 0.16% 하락했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr