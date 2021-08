전남대, 인문사회분야 학술지원사업 거점국립대 1위

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 전남대학교가 인문사회분야 학술지원사업에서 거점국립대 1위를 차지했다.

전남대는 한국연구재단(교육부)이 개인·공동·성과확산·집단 등 4개 연구 분야로 나눠 지원하는 2021년 ‘인문사회분야 학술지원사업’에서 신규 연구비 29억을 수주하며 거점국립대학 가운데 1위를 차지했다고 11일 밝혔다.

더불어 개인연구부문인 ‘학문후속세대양성’(인문사회학술연구교수)과 집단연구분야인 ‘인문한국플러스(HK+) 지원사업’에서 돋보이는 성적을 거둔 것으로 나타났다.

전남대 산학협력단은 “신진연구지원사업, 중견연구지원사업·인문사회학술연구교수사업·저술출판지원사업·명저번역지원사업 등 다양한 개인연구사업 분야의 분발은 전남대가 인문학 전 분야에 걸쳐 균형 있는 연구 역량의 축적과 성장을 이뤄내고 있음을 방증한다.”며 “또한 이공분야 연구진의 인문사회분야 연구과제 수주 실적 증가로 융·복합사업에 적합한 창의적인 연구진이 증가하고 있음을 나타낸다.”고 밝혔다.

정성택 총장은 “창조와 융합의 시대를 이끌어 갈 우수 연구진들이 탁월한 연구성과를 낼 수 있도록 적극적으로 지원하겠다.”고 말했다.

