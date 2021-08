[아시아경제 박지환 기자] 태영건설 태영건설 009410 | 코스피 증권정보 현재가 12,050 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 73,421 전일가 12,050 2021.08.11 15:30 장마감 관련기사 태영건설 이어 현대건설도 "안전경영체계 다 뜯어고쳐라"[기자수첩]장관이 불시점검하면 산재사고 줄어들까[e공시 눈에 띄네] 코스피-28일 close 은 티와이신경주 주택개발 주식회사와 1237억원 규모의 신경주역세권 공동주택 2BL 개발사업 공사 계약을 체결했다고 11일 공시했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr