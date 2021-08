[아시아경제 박지환 기자] 이노션 이노션 214320 | 코스피 증권정보 현재가 60,900 전일대비 600 등락률 -0.98% 거래량 92,350 전일가 61,500 2021.08.11 15:30 장마감 관련기사 [지배구조]IPO 물건너간 롯데컬처…정성이 이노션 고문 ‘속앓이’[클릭 e종목]"이노션, 3분기까지도 넉넉한 호실적 전망"광고株 기지개..."더 올라간다" close 은 보통주당 450원의 현금배당을 결정했다고 11일 공시했다.

시가배당율은 0.7%이며 배당기준일은 6월30일이다. 이번 배당의 총액은 90억원이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr