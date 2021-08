엔씨, 2분기 영업익 1128억원…전년比 46% 감소(상보)

엔씨소프트가 2분기 매출 5385억원, 영업이익 1128억원을 기록했다고 11일 밝혔다. 매출은 전년 동기 수준을 유지했고 영업이익은 46% 감소했다.

지역별 매출은 한국 3559억원, 북미·유럽 243억원, 일본 360억원, 대만 795억원이다. 로열티 매출은 428억원이다.

제품별로 살펴보면 모바일 게임은 '리니지M'이 1342억원, '리니지2M'이 2180억원의 매출을 기록했다.

PC온라인 게임 매출은 '리니지' 364억원, '리니지2' 242억원, '아이온' 195억원, '블레이드&소울' 98억원, '길드워2' 160억원이다.

대만과 일본 매출은 리니지2M 출시로 전분기 대비 각각 552%, 161% 성장했다. 두 지역 모두 역대 최대 분기 매출이라고 회사 측은 설명했다.

리니지2M의 경우 글로벌 서비스를 시작하며 매출이 전년 대비 11% 늘었다. 엔씨는 올해 북미와 유럽까지 서비스 지역을 확장할 계획이다. 아이온 매출은 클래식 서버 출시 효과가 이어지며 전년 동기 대비 138% 증가했다.

2분기 실적이 다소 주춤했던 엔씨는 오는 26일 다중접속역할수행게임(MMORPG) '블레이드&소울2'를 출시하며 반격에 나설 전망이다.

