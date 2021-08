[아시아경제 이민우 기자] 데브시스터즈 데브시스터즈 194480 | 코스닥 증권정보 현재가 80,700 전일대비 300 등락률 -0.37% 거래량 356,824 전일가 81,000 2021.08.11 15:14 장중(20분지연) 관련기사 '조정장세' 어닝 서프라이즈 가능성 높은 종목은…"실적은 주가 배신하지 않는다"SK바이오사이언스 등 5종목 코스피200 신규 편입데브시스터즈, 1Q 영업익 238억…전년比 4465%↑ close 는 올해 2분기 연결 기준 매출 956억원, 영업이익 197억원의 잠정실적을 거뒀다고 11일 공시했다. 전년 동기 대비 매출은 459.70% 증가했고 영업손실은 흑자로 전환했다. 같은 기간 당기순손실도 흑자전환돼 당기순이익 160억원을 기록했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr