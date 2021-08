이재명 "사학 불편부당 채용비리 막는 정책이 사학 옥죄기라고?"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 일부 보수 언론이 경기도와 경기도교육청의 사학 교원 신규 채용을 사학 옥죄기로 규정한 데 대해 "자다가 봉창 두드리는 색깔론"이라며 "흔들림없는 사학개혁을 추진하겠다"고 약속했다.

이 지사는 11일 페이스북에 올린 '흔들림 없는 사학개혁, 이재명은 합니다'라는 글을 통해 "자다가 봉창 두드리는 색깔론"이라며 "불공정 채용을 개혁하기 위한 일에 색깔론을 덧씌우는 전형적인 수구 기득권 세력의 발상"이라고 혹평했다.

이어 "아직도 이런 식으로 여론을 호도할 수 있다고 믿는다면 스스로의 대중 감각을 자문할 필요가 있다"고 충고했다.

이 지사는 "(사학 신규 교사채용은)복잡한 개혁이 아니고, 상식대로 하자는 것"이라며 "채용의 전 과정을 교육청에 위탁해 불편부당한 채용을 막고 공정을 뿌리내리는 정책"이라고 설명했다.

특히 "하루가 멀다 하고 나오는 사학비리를 근절하기 위해 경기도와 경기도 교육청이 추진하는 특단의 대책"이라며 "절대 강제로 하지 않고, 사학이 자체적으로 채용할 경우 그간 교육청이 지원해온 인건비를 법인에서 전액 부담하지만, 교육청에 위탁하는 사학에는 학교에 5천만원, 법인에 500만원을 추가로 지원한다"고 덧붙였다.

이 지사는 그러면서 "사학재단은 민간사업을 하고 있지 않고, '교육'의 영역을 담당하고 있다"며 "그래서 주식회사가 아니고 '재단'이고 그에 걸맞은 사회적 책무가 따르는 것은 너무나도 당연하다"고 강조했다.

나아가 "더 이상 (사학 재단이)소왕국을 만들어 마음대로 하던 세상은 가능하지 않다"며 "노무현 대통령이 시작한 사학개혁, 이재명이 완수할 것"이라고 약속했다.

앞서 조선일보는 경기도교육청이 사립 초ㆍ중ㆍ고교의 신규 교사 채용을 전담하겠다고 나서자 사립학교들이 "교사 채용 권한도 가져가려면 아예 공립학교로 전환해 달라"며 반발하고 있다고 보도했다.

이 신문은 그러면서 교육계 일각에서는 진보ㆍ좌파 성향 교육감들의 사학(私學) 옥죄기가 가속화하고 있다는 지적도 나온다고 덧붙였다.

