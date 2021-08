전남도교육청, 9월 1일자 주요 보직 인사 단행

‘정책국장’에 조정자 광양교육지원청 교육장 임용

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 올해 9월 1일 자 본청 교육국장 및 직속기관장, 교육지원청 교육장 등 주요 보직 인사를 11일 단행했다.

본청 교육국장에는 조정자 광양교육지원청 교육장이, 유초등교육과장에 윤영섭 강진교육지원청 교육지원과장을 임용했다.

전남교육연구정보원장에 이명숙 목포삼학초 교장, 전남학생교육원장에 김성희 함평교육지원청 교육지원과장, 전남국제교육원장에 최경화 본청 민주시민생활교육과 장학관이 각각 발령받았다.

또 광양교육지원청 교육장에는 정종혁 본청 유초등교육과장, 나주교육지원청 교육장에 박윤자 낙안초 교장, 담양교육지원청 교육장에 이숙 화순오성초 교장, 곡성교육지원청 교육장에 김선수 곡성교육지원청 교육지원과장, 보성교육지원청 교육장에 전희 순천교육지원청 교육지원과장, 해남교육지원청 교육장에 조영천 해남공고 교장, 영광교육지원청 교육장에 김춘곤 해남고 교장을 각각 발령했다.

이외에도 담양교육지원청 교육장에 김철주 장성교육지원청 교육장이, 김한관 보성교육지원청 교육장에 신안교육지원청 교육장이 각각 자리를 옮겼다.

도교육청은 이번 인사가 전남교육의 미래를 위해 교육공동체와 함께 전남교육의 철학과 가치를 구연할 수 있는 전문성과 역량을 갖춘 인재 발탁에 초점을 맞춰 이뤄졌다고 평가했다.

장석웅 교육감은 이번 인사에 대해 “임용 대상자는 주요보직추천위원회를 통해 추천된 능력과 자질이 검증된 인물들로 포스트 코로나 시대 학교 현장을 지원하고 전남교육의 발전을 선도하는데 중추적인 역할을 할 것으로 기대한다”고 밝혔다.

