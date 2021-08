올해 수도권 공공분양 3만여가구…20년來 '최대'

[아시아경제 김혜민 기자] 올해 수도권에 공급되는 공공분양 물량이 20년래 최대 규모인 것으로 집계됐다.

11일 부동산114에 따르면 올해 수도권의 공공분양 물량은 총 3만138가구로, 전국 물량의 83%에 이른다. 수도권 물량이 크게 늘면서 비수도권과의 물량 격차는 조사를 시작한 2000년 이후 가장 크게 벌어졌다. 1차 사전청약 물량을 제외하면 2013년(2만9595가구) 이후 가장 많다.

경기에서는 1차 사전청약 물량을 제외하고 총 1만8189가구가 공급될 계획이다. 2019년 2만1765가구에 이어 두번째로 많은 수준이다. 당시 공공분양 물량에는 성남 구도심 재개발 대단지 등이 포함됐다. 일반가구수만 놓고 보면 올해 공급물량이 1만9205가구로 2년 전보다 더 많다.

인천은 2000년 이후 처음으로 올해 6000가구 이상 공공분양 물량이 풀린다. 사전청약 1285가구를 제외하면 총 5473가구다. 이 역시 20년래 가장 많다.

공공분양 아파트는 분양가 상한제를 적용 받아 주변 시세 대비 저렴한 가격에 공급된다. 오는 11월 서울에서 공급될 예정인 신혼희망타운에 대거 청약경쟁이 몰릴 것으로 예상되는 이유다.

다만 공공분양 아파트는 민간분양 대비 청약자격 요건이 까다롭다. 특별공급과 전용면적 60㎡ 이하 일반공급에 신청하려면 소득·자산 기준을 충족해야 한다. 청약통장 종류(청약저축, 주택청약종합저축)에도 제한이 있다. 당첨 후에는 전매제한과 거주의무가 적용된다. 여경희 부동산114 수석연구원은 "청약 전 미리 조건 등을 파악해야 한다"고 말했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr