임혜숙 과기정통부 장관 "2050년 목표로 SW·AI 교육 설계해야"

11일 온라인 토론회서 기조연설

[아시아경제 차민영 기자] "학생들이 활동하게 될 2040~2050년을 목표로 소프트웨어(SW)·인공지능(AI) 교육과정을 설계해야 합니다."

임혜숙 과학기술정보통신부 장관은 11일 온라인으로 개최된 SW·AI교육 토론회에 참석해 '미래세대를 위한 소프트웨어·인공지능교육의 방향'을 주제로 기조연설을 진행했다.

이번 포럼은 한국과학기술단체총연합회, 한국과학기술한림원, 한국공학한림원, 대한민국의학한림원 등 4개 과학단체가 공동 주최했다. 2022 교육과정 개정을 앞둔 상황에서 바람직한 교육 방향을 논의하기 위해서다.

임혜숙 장관은 기조연설에서 전 세계적으로 인공지능(AI) 분야 교육에 적극적으로 투자하고 있으며 우리나라에도 디지털 대전환 이후 미래시대를 준비하는 교육이 필요하다는 점을 강조했다.

기조강연에 이어 조준희 한국소프트웨어산업협회 회장은 '미래산업 주도하는 SW·AI, 미래인재 필요하다'를 주제로 기업이 원하는 인재를 키울 수 있는 교육을 주문했다. 김현철 고려대 교수는 '디지털 대전환 시대의 SW·AI 교육과정' 발표를 통해 현재 교육과정의 문제를 진단하고 개선방안을 제안했다. 이어진 패널토론에서는 기업·시민단체·언론·학생 등 다양한 토론자들이 우리나라 교육의 방향성에 대한 의견을 공유했다.

임혜숙 장관은 "디지털 역량 격차가 사회·경제적 격차로 이어지지 않고 우리 아이들이 미래시대가 필요로 하는 인재로 성장할 수 있도록 미래세대를 위한 SW·AI교육의 전면적 확대를 서둘러야 한다"고 말했다.

