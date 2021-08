셀트리온, 코로나 치료제 '렉키로나' 투여 대상 '전체' 경증환자로 확대 신청

[아시아경제 서소정 기자] 식품의약품안전처는 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 284,000 전일대비 14,000 등락률 +5.19% 거래량 824,089 전일가 270,000 2021.08.11 10:09 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 매도세에…장 초반 코스피 하락개인 한달 만에 1.5兆 순매수…코스피 낙폭 축소 마감[특징주]마이크로디지탈, SK바이오사이언스에 백신용 배양액 공급 부각 강세 close 이 코로나19 항체치료제 '렉키로나'(성분명 레그단비맙)의 치료 대상을 12세 이상 전체 경증 및 중등증 환자로 확대하는 변경 허가를 신청해 심사에 착수했다고 11일 밝혔다.

셀트리온은 약물의 투여 시간을 90분간 정맥투여에서 60분간 정맥투여로 단축하는 내용도 변경 신청했다.

앞서 식약처는 렉키로나를 고위험군 경증과 전체 중등증 성인 코로나19 환자에만 쓸 수 있도록 조건부 허가했다. 고위험군 경증은 60세 이상, 심혈관질환자, 만성 호흡기질환자, 당뇨병 환자, 고혈압 환자 등이다.

셀트리온은 렉키로나의 허가 당시 조건으로 붙었던 치료적 확증 임상시험 결과 보고서를 이달 10일 제출했다.

식약처는 "이번 변경신청에 대해 신속하고 면밀하게 심사할 계획"이라며 "앞으로도 우리 국민에게 안전하고 효과 있는 치료제를 신속하게 공급할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

