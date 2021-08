[아시아경제 임혜선 기자]아웃도어 브랜드 블랙야크가 국내 최대 규모 산행 커뮤니티 플랫폼 ‘블랙야크 알파인 클럽(BAC)과 함께 사진 공모전 ‘다시 BAC’를 진행한다.

이번 사진 공모전 참여는 오는 30일까지 개인 인스타그램 계정에 필수 해시태그와 함께 여름 산행 사진 및 이야기를 게시글로 업로드하면 된다.

추첨을 통해 BAC백운자켓(1명), BAC태백팬츠(5명), BAC청계티셔츠(10명) 등 BAC 컬렉션을 비롯해 블랙야크 5만원 상품권(20명)을 경품으로 증정한다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr