디지털 트윈국토 시범사업 '인천·제주도' 등 10곳서 실시

국토교통부와 한국국토정보공사는 디지털 트윈국토 시범사업 대상지로 인천, 제주도 등 총 10개 지역을 선정했다고 11일 밝혔다.

디지털 트윈국토는 국토와 동일한 가상세계를 3차원으로 구현해 국토의 지능적 관리와 국민 삶의 맞춤형 문제해결을 도모하는 국가 위치기반의 플랫폼이다. 한국판 뉴딜 10대 대표과제 중 하나다.

광역 개념으로 추진되는 국고보조사업인 기반구축사업, 군 단위로 국토정보공사 예산이 투입되는 균형발전사업으로 나뉜다.

기반구축사업지는 인천시와 제주도, 전남 장성군, 충남 아산시, 경북 울진군이 선정됐다.

인천에선 디지털 트윈을 기반으로 한 화재대응 현장지휘 통합 플랫폼이, 제주도에선 제주환경 영향평가 오픈 플랫폼이 구축된다. 아산시에선 드론, 지하공간 데이터베이스를 활용한 지능형 하천관리 체계가 추진된다.

균형발전사업지는 경남 남해군과 충북 진천군, 전남 곡성군, 부산 기장군, 전북 완주군이다. 진천군에선 토지개발 인허가 지원 시스템이, 기장군에는 오라시아 관광단지 디지털 트윈 플랫폼이 구축된다.

이번에 선정된 지자체에는 향후 1년간 각각 3억~7억원 규모의 재정이 지원된다. 또 지자체별로 디지털 트윈 개념의 데이터와 서비스모델이 구축된다.

남영우 국토부 국토정보정책관은 "앞으로 디지털 트윈 기술이 행정서비스를 더욱 고도화하고, 도시문제를 현장 중심으로 해결할 수 있도록 디지털 트윈국토 구현에 더욱 힘쓸 것"이라고 강조했다.

