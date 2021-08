LG전자·LG엔솔, 'GM 볼트 화재 리콜' 충당금 3256억원 설정

"향후 리콜 경과에 따라 일부 변동 가능성"

[아시아경제 김지희 기자] LG전자와 LG에너지솔루션이 제너럴모터스(GM)의 전기차 쉐보레 볼트 EV에 대한 리콜 충당금을 3256억원으로 정했다. 다만 두 회사는 GM과 공동으로 화재 원인을 조사하고 있는 만큼 그 결과에 따라 각사의 리콜 비용 분담이 달라질 수 있다고 부연했다.

LG전자와 LG에너지솔루션의 모회사 LG화학은 10일 금융감독원 전자공시시스템을 통해 2분기 영업이익에 해당 충당금을 반영해 실적을 정정한다고 공시했다. 전체 충당금 가운데 LG전자는 2346억원, LG에너지솔루션은 910억원을 부담한다.

이에 따라 LG전자 2분기 영업이익은 기존 1조1127억원에서 8781억원으로 정정됐다. LG화학은 2조2308억원에서 2조1398억원이 됐다. LG전자는 "충당금 반영으로 인한 재무제표 변동으로 예상되는 소요 비용을 2분기 반영했다"면서 "향후 진행되는 리콜 경과에 따라 일부 변동 가능성은 있다"고 설명했다.

LG에너지솔루션도 "현재 고객사 및 모듈 제조사와 리콜 원인을 분석하고 있다"며 충당금 규모는 변동 가능성이 있다는 입장을 밝혔다.

앞서 GM은 최근 발생한 전기차 볼트 EV 화재 사고와 관련해 2017∼2019년 생산된 일부 차량에 대해 리콜을 재차 시행키로 했다. GM은 지난해 11월에도 2017∼2019년식 볼트 EV에 대해 리콜 조치하고 소프트웨어 업데이트로 결함을 고친 바 있다. 하지만 최근 미국 버몬트주에서 소프트웨어 업데이트를 마친 볼트 EV에서 또 다시 화재가 발생함에 따라 추가 리콜을 결정한 것이다. 해당 차량은 LG에너지솔루션이 생산한 배터리 셀을 LG전자가 모듈화하고 GM에 납품한 것이다. 일부 배터리 모듈 제작 과정에서 문제가 발생한 사실이 확인됐다.

