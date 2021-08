[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주광역시 서부소방서(서장 양영규)는 10일 관내 코로나19 백신 예방접종센터 현장을 방문 점검했다.

소방안전본부 구조구급과장 등 관계 공무원들이 해당 접종센터가 자리한 빛고을 체육관을 찾아 전반적인 운영현황을 파악하고 현장 직원들과 구급대원을 격려했다.

서부소방서는 현재 빛고을 체육관에 구급차 1대와 3명의 인원을 보내 예방 접종 후 이상반응 등 응급상황과 병원 이송 업무를 지원 중이다.

김영일 구조구급과장은 "연일 계속되는 코로나19와의 싸움에서 최선을 다해 주시는 모든 분께 감사드리며 코로나19의 종식을 위해 조금 더 힘내주시길 부탁드린다"고 말했다.

