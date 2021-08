인천항 물동량 200만TEU 최단기간 돌파…올해 역대 최대기록 전망

작년보다 14일 앞당겨…중국·베트남 물동량 증가세

올해 인천항 물동량 역대 최대 347만TEU 달성 예상

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천항이 올해 역대 최대 물동량 달성을 향해 순항하고 있다.

10일 인천항만공사에 따르면 올해 들어 인천항 컨테이너 누적 처리량은 지난 4일 200만TEU(1TEU는 20피트짜리 컨테이너 1대분)를 기록했다.

이는 지난해 8월 18일에 연간 처리량 200만TEU를 돌파한 것과 비교하면 14일을 단축한 것으로, 인천항 역대 최단기간 기록이다.

컨테이너 물동량이 증가한 데는 올해 6월 말 기준 인천항 2대 교역국인 중국, 베트남의 물동량 증가율이 각각 9.3%, 14.4%로 급증했고, 올해 인천항에 5개 신규 컨테이너 항로를 유치한 점이 영향을 미친 것으로 분석됐다.

아울러 수에즈운하 좌초사고와 선전항 코로나 확진자 발생 등으로 전 세계적으로 물류 흐름이 지연된 상황에서 인천항 내 물류 흐름은 원활하게 진행된 점이 이번 200만 TEU 조기 달성에 기여한 것으로 공사는 보고있다.

인천항 컨테이너 물동량은 2013년 12월 6일 최초로 200만TEU를 기록했으며, 이후 200만TEU 달성에 소요되는 기간이 매년 단축돼 2019년에는 8월 28일, 지난해에는 8월 18일에 200만TEU를 달성한 것으로 나타났다.

또 지난해 8월 4일에는 187만 9494TEU이었으나 전년동기 대비 현재 6.8%의 증가율을 보이면서 올해는 200만TEU의 달성시기를 14일 단축하는 기록을 세웠다.

공사는 올해 인천항 물동량이 역대 최대인 347만TEU를 달성할 것으로 예상하고 있다.

인천항만공사 관계자는 "올해 하반기는 코로나19 재확산, 국제 원자재가격 상승, 남중국·동남아 항만의 물류 정체 등 글로벌 제조업 및 공급망의 불확실성에 따른 어려움이 예상된다"며 "올해 물동량 목표인 345만TEU 달성을 위해 정기선 선복(적재공간) 확대와 비대면 마케팅 활성화에 힘쓰겠다"고 밝혔다.

