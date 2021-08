▶이순재 씨 별세, 김형종(현대백화점 대표이사 사장)·형용 씨 모친상, 김한준 씨 조모상= 10일 서울아산병원 장례식장 35호실, 발인 12일 오전 5시40분. 02-3010-2000.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr