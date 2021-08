[아시아경제 지연진 기자] 동아에스티 동아에스티 170900 | 코스피 증권정보 현재가 82,200 전일대비 400 등락률 -0.48% 거래량 22,173 전일가 82,600 2021.08.10 15:30 장마감 관련기사 의약품 무역수지 사상 첫 흑자… 셀트리온 '램시마·허쥬마·트룩시마' 견인[특징주]동아에스티 "바이오시밀러 기술수출" 공시 후 10% 가까이 급락 동아에스티, 미국 애브비에 기술 수출한 면역항암제 권리 반환 받아 close 는 지난 2분기 매출액이 전년동기대비 32.1% 증가한 1474억원을 기록했다고 10일 공시했다.

이 기간 영업이익은 78억원으로 흑자전환했고, 당기순익도 흑자전환한 58억원을 기록했다.

