'연극의 도시' 밀양, 2022년 제40회 대한민국연극제 개최지 확정

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 밀양시가 2022년 제40회 대한민국연극제 개최지로 선정됐다.

10일 시에 따르면 예천군문화회관에서 열린 '제39회 대한민국연극제 in 안동·예천' 폐막식에서 한국연극협회로부터 차기 대한민국연극제 대회기를 이양받았다.

대한민국연극제는 1983년부터 올해까지 총 39회에 걸쳐 개최된 국내 최대 연극경연 축제다.

내년에는 40주년으로 전국 유일 20년간 연극 도시의 면모를 갖추고 있는 밀양시에서 열리게 돼 그 어느 때보다 무게감이 느껴진다.

연극제는 밀양시와 한국연극협회가 주최하고, 한국연극협회경상남도지회와 대한민국연극제 집행위원회가 주관한다.

내년 7월과 8월 사이에 약 한 달간 밀양아리나, 밀양아리랑아트센터 등지에서 개최될 계획이다.

연극제 기간에 17개 시·도 대표의 연극 경연대회, 초청공연, 소규모 페스티벌, 체험 활동 부스, 연극 관련 학술 세미나와 토론회 등이 진행될 예정이다.

박일호 시장은 "연극을 사랑하는 도시 밀양에서 역사와 전통이 있는 대한민국연극제를 개최하게 돼 기쁘다"며 "연극인들의 축제로 만들어 연극 도시로서의 위상과 기반을 굳건히 하겠다"고 전했다.

