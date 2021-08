[아시아경제 지연진 기자] 가비아 가비아 079940 | 코스닥 증권정보 현재가 15,950 전일대비 350 등락률 -2.15% 거래량 125,852 전일가 16,300 2021.08.10 15:30 장마감 관련기사 "가비아" 적중한 실력, 후속株 한번더 갑니다반토막 계좌 구원해 줄 ‘대선주자 1위’ 마지막 수혜株![특징주]가비아, 윤석열 자택서 김경율 독대…가비아-김경율 20년 인연 close 는 지난 2분기 연결 매출액이 전년동기대비 16% 증가한 489억원을 기록했다고 10일 공시했다.

이 기간 영업이익은 13% 줄어든 67억원, 당기순이익은 29% 감소한 51억원을 기록했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr