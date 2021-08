[아시아경제 지연진 기자] HDC아이콘트롤스 HDC아이콘트롤스 039570 | 코스피 증권정보 현재가 13,150 전일대비 600 등락률 -4.36% 거래량 88,304 전일가 13,750 2021.08.10 15:30 장중(20분지연) 관련기사 HDC아이콘트롤스, HDC아이서비스 흡수 합병HDC아이콘트롤스, 1분기 영업이익 43억…전년동기比 7%↑[e공시 눈에 띄네] 코스피-9일 close 는 주식회사 베스트원 프리미엄과 139억원 규모의 평택 고덕2차 아이파크 소방공사 계약을 체결했다고 10일 공시했다. 계약금액은 최근 매출액의 5.4% 수준이다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr