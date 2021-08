[아시아경제 지연진 기자] 한온시스템 한온시스템 018880 | 코스피 증권정보 현재가 15,850 전일대비 300 등락률 -1.86% 거래량 854,016 전일가 16,150 2021.08.10 15:30 장중(20분지연) 관련기사 한온시스템, 2분기 실적 부진 전망… "매각 후 시너지 관건"외국인, 3주 연속 '팔자'…LG화학 사고 카카오 팔고한온시스템 "매각 관련 구체적 사항 아직 미정" close 은 보통주 1주당 90원을 분기 현금배당한다고 10일 공시했다. 배당 기준일은 6월30일이며, 이달 24일 지급된다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr