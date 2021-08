장흥군, 비대면 프로그램 ‘흥 따라 강 따라 걷기’ 운영

[장흥=아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 장흥군이 코로나19 장기화로 신체 활동이 저하됨에 따라 군민의 건강 관리를 위해 비대면 프로그램 ‘흥(興) 따라 강 따라 걷기’를 운영하고 있다.

10일 군에 따르면 현재 모바일 걷기 앱을 설치한 장흥군 공식 커뮤니티 가입자는 2638명이며, 주민들의 참여로 지속적인 증가 추세를 보인다.

모바일 걷기 실천 참여 방법은 장흥군민이면 누구나 참여할 수 있다.

개인 스마트폰을 이용해 구글플레이 또는 앱 스토어에서 ‘워크온’ 앱을 설치하고, 장흥군 ‘흥(興) 따라 강 따라 걷기’ 공식 커뮤니티에 가입하면 일상 속 걷기 실천뿐만 아니라 정기적으로 진행될 챌린지 미션에도 참여할 수 있다.

이번 8월에는 11일부터 20일까지 모바일 걷기 앱을 활용한 비대면 걷기 프로그램 10일간 7만 보 걷기(하루 최대 1만 보 인정) 달성자 500명에게 5000원 모바일 상품권을 제공하는 챌린지를 실시한다.

정종순 군수는 “모바일 걷기앱을 활용한 일상 속 걷기 운동 생활화로 군민의 건강 생활 실천 향상에 도움이 될 것이다”며 “코로나19 예방을 위해 사회적 거리두기 방역 지침을 철저히 준수하며 프로그램에 참여해 주시길 바란다”고 말했다.

