[아시아경제 지연진 기자] 인탑스 인탑스 049070 | 코스닥 증권정보 현재가 29,700 전일대비 450 등락률 -1.49% 거래량 155,683 전일가 30,150 2021.08.10 14:30 장중(20분지연) 관련기사 인탑스, 친환경 타워 블록 '와디즈' 펀딩 론칭[특징주]인탑스, 에스디바이오센서 진단키트 생산…"케이싱과 패키징 부분 담당"인탑스, CMF 전문 라이브러리 히다랩 투어 진행 close 는 보통주 1주당 50원을 현금 중간배당한다고 10일 밝혔다. 시가배당율은 0.2%다.

배당기준일은 6월30일, 배당은 이달 27일 지급된다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr