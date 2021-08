[아시아경제 지연진 기자] 카페24 카페24 042000 | 코스닥 증권정보 현재가 44,400 전일대비 5,300 등락률 -10.66% 거래량 6,673,464 전일가 49,700 2021.08.10 14:30 장중(20분지연) 관련기사 네이버, 주식교환 방식으로 카페24 지분 14.99% 인수 카페24, 네이버와 1300억원 규모 지분교환…"글로벌 진출 협력"카페24, 2분기 영업손실 29억원…적자 전환 close 는 지난 2분기 매출액이 전년동기대비 12.0% 증가한 695억원을 기록했다고 10일 공시했다.

이 기간 영업이익과 당기순이익은 적자 전환해 29억원의 영업손실과 44억원의 당기순손실을 나타냈다.

