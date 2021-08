개인택시 1874대, 법인택시 895대 등 총 2769대

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 포항시는 10일 시민 및 관광객의 안전과 편의를 위해 택시 내부에 격벽을 설치한 안심택시 발대식을 개최했다.

이날 발대식에는 이강덕 포항시장, 임성규 개인택시 포항시 지부장, 정재균 법인택시 대표자 협의회장과 운전기사 등이 참석했다.

격벽이 설치된 안심택시는 개인택시 1874대, 법인택시 895대 등 총 2769대다. 해당 운전기사들은 택시 격벽에 '포항사랑 주소갖기운동' 참여 안내 스티커를 양면으로 부착, 주소갖기 캠페인 홍보에도 나선다.

이강덕 시장은 "택시격벽 설치를 계기로 코로나19로 인해 위축된 택시 업계의 활력을 되찾길 바란다"며 "시민 및 우리시를 방문하는 관광객에게 안전한 택시 이용 환경을 제공하기 위해 최선을 다하고 있다"고 전했다.

