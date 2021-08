[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데마트 월드컵점에서 오는 11일까지 ‘한통 가득 키위 쌓기’ 행사를 연다. 매장에서 제공하는 종이박스 1통에 9980원으로 그린키위를 양껏 쌓아 쓰러지지 않고 버티면 전부 가지고 갈 수 있다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr