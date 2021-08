발주 따라잡기 허덕이는 HMM…글로벌 격차 더 커진다

신조발주량 글로벌 톱10 중 8위

국내 최대 원양 컨테이너선사인 HMM이 해운 재건 노력에도 불구하고 몸집 불리기에 나서고 있는 글로벌 주요 해운기업들과의 선복량 격차가 더 벌어질 전망이다.

11일 해운물류 전문 조사기관 알파라이너에 따르면 HMM의 이달 현재 기준 신조발주량 규모는 총 16만3200TEU(1TEU=20피트 컨테이너 1개)로 글로벌 상위 10개 해운사 가운데 8위를 기록했다.

신조발주량이 가장 많은 해운사는 업계 2위인 스위스의 MSC로 총 91만6948TEU에 달한다. 이는 MSC가 보유한 전체 선복량(408만9552TEU) 대비 22.4%를 차지하는 규모다. 신조 인도가 모두 완료되면 이 회사의 전체 선복량은 총 500만6500TEU로 머스크를 제치게 된다.

업계 1위 덴마크의 국적 선사 머스크의 신조발주량은 총 4만6320TEU로 전체 선복량(420만3125TEU) 대비 1.1%를 기록하며 글로벌 상위 10개 기업 중 최하위에 머물렀다. 다만 머스크는 신조발주량을 줄이는 대신 해상을 중심으로 육상물류·철도·항공 운송 등으로 사업을 확대하며 새로운 글로벌 통합 운송 기업으로 대대적인 변화를 시도 중이다.

글로벌 3~7위 해운사들 또한 신조발주량을 늘리며 덩치를 키우고 있다. MSC에 이어 대만의 국적선사 에버그린은 총 68만7928TEU를 신조발주해 2위를 기록했다. 이는 에버그린 전체 선복량(138만5477TEU)의 절반(49.7%)에 가까운 규모로 향후 200만TEU까지 확대해 업계 톱5 진입을 목표하는 것으로 알려졌다.

이어 프랑스의 국적 선사 CMA-CGM그룹(신조발주량 54만988TEU), 중국의 COSCO(42만5272TEU), 독일의 하팍로이드(41만5120TEU), 일본의 ONE(25만1692TEU) 등 글로벌 해운사 모두 HMM보다 발주량 규모를 압도하고 있는 상태다.

대만의 후발 해운사인 양밍과 완하이 또한 최근 신조발주를 확대하며 HMM을 위협하고 있다. 양밍은 총 9만7820TEU를 신조발주해 선복량을 73만TEU까지 끌어올리고, 완하이 역시 전체 선복량(42만5221TEU) 대비 60.6% 규모인 25만7482TEU를 신조 발주했다.

업계 관계자는 "HMM이 글로벌 선사로 성장하기 위해서는 추가적인 후속 계획이 필요하다"고 지적했다.

