'인천직구' 19일까지 할인구매 프로모션…3천원 쿠폰·배송비 지원

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천에서 생산된 상품을 유통 마진 없이 구매할 수 있는 '인천e음'의 인천 소상공인 온라인몰 '인천직구'가 오는 19일까지 할인구매 특별행사를 한다.

인천테크노파크(인천TP)는 인천지역 우수기업의 다양한 제품을 특별가격에 판매하는 '인천직구 프리썸머 페스타' 행사를 진행한다고 10일 밝혔다.

인천지역 제조기업을 대상으로 입점·판매수수료 없이 운영되는 '인천직구'는 지역 화폐 앱(APP) 연동 폐쇄몰로, 인천e음카드 결제시 상시 할인 및 캐시백(10%) 혜택이 주어진다.

여기에 이번 행사 기간에는 매일 오전 10시 '3000원 쿠폰(100명)'과 '무료배송 쿠폰(50명)'을 선착순으로 증정한다.

아울러 가전, 식품 등 다양한 상품을 1000원에 구매할 수 있는 '럭키 드로우 이벤트' 등 인천상품을 매일 릴레이 형태로 단독구성해 최저가로 판매한다.

'인천직구'는 모바일 인천e음카드앱을 통해 접속하면 된다.

