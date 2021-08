[클릭 e종목]"씨에스윈드, 변함 없는 중장기 성장성 보유"

[아시아경제 박지환 기자] 대신증권은 10일 씨에스윈드에 대해 변함없는 중장기 성장성을 보여주고 있다며 투자의견 '매수'와 목표주가 11만원을 유지했다.

한경래 대신증권 연구원은 "하반기 미국 법인 가동 시작, 터키 법인 증설 및 현지 업체 인수 통한 증설 확대, 목표치를 상회하는 수주 흐름 등을 고려 시 높은 중장기 성장성을 확보하고 있다"고 평가했다.

올 2분기 영업이익은 282억원으로 전년 대비 17% 증가했다. 매출액은 2790억원으로 15.9% 늘었다. 한경래 연구원은 "전년 동기 대비 15.9% 외형 성장에 따른 규모의 경제 효과로 사업 이익률이 개선됐지만 원·달러 평균 환율 8% 하락 영향으로 전년 동기와 동일한 수준을 나타냈다"고 평가했다.

하반기 미국 현지 법인 인수 효과와 중장기 성장 동력을 확보했다는 평가다. 상반기 인수한 미국 Vestas Towers America는 8월 이후 실적이 반영될 예정이다. 미국 법인의 생산능력(Capa)는 약 5000억원 수준으로 하반기 초기 가동률 확대 감안 시 약 1000억원 이상의 신규 매출이 기대된다. 터키 법인 330억원 증자를 통한 증설 결정으로 기존 Capa 500~800억원 수준에서 2배 이상 확대 계획도 가지고 있다. 더불어 ASM인더스트리 지분 60% 인수로 유럽 현지 생산 체계 구축 및 하부구조물 모노파일 사업 다각화도 추진 중이다.

지난달 말 기준 올해 수주 목표인 8억5000만달러(9741억원) 대비 80%를 달성했다. 한경래 연구원은 "연내 목표치를 상회하는 수주 흐름"이라며 "연간 매출액은 1조1816억원, 영업이익은 1326억원으로 각각 전년 대비 21.9%, 36% 늘어날 전망"이라고 강조했다.

