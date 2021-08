서울시 4개 물재생센터, 2030년까지 하수처리 자동화 시스템 도입

사람이 계측 자료를 분석하던 것을 AI가 도맡아

BOD 등 하수처리에 영향 주는 주요 데이터 수집

AI가 데이터 실시간 분석해 자동으로 수질관리

[아시아경제 한진주 기자] 서울시가 4개 물재생센터를 인공지능(AI) 기반인 ‘지능형 물재생센터’로 전환하고 2030년까지 하수처리 자동화 시스템을 도입한다.

서울시는 10일 지능형 물재생센터로의 전환을 위해 올해부터 총 3단계에 걸쳐 관련 스마트 인프라를 구축한다고 밝혔다. 1단계로 내년 8월까지 핵심 인프라인 ‘통합 DB 인프라’와 ‘중앙감시체계’, ‘원격 모니터링 시스템’을 구축한다.

지능형 물재생센터는 BOD(생물학적 산소요구량), 인 농도 등 하수처리에 영향을 미치는 주요 데이터를 수집해 빅데이터화하고, AI가 데이터를 실시간 분석·예측해 자동으로 최적의 수질관리를 실행하는 시스템이다. 현재는 사람이 계측 자료를 일일이 분석한 후 판단해 관리하고 있다. 모니터링도 태블릿, 스마트폰으로 장소 제약 없이 원격으로 가능해진다.

1단계에서 구축하는 통합 DB 인프라는 하수처리 전 공정 관리에 필요한 데이터를 실시간으로 수집·저장하는 서버다. 중앙감시체계는 4개 물재생센터에서 측정된 데이터를 한 곳에 모아 통합적으로 감시하는 역할을 한다. 기존엔 센터별로 제어시스템이 각각 운영돼 센터별 데이터를 비교하기 어려웠다. 원격 모니터링 시스템은 장소 제약 없이 하수처리 공정상황을 태블릿, 스마트폰으로 파악·관리하는 시스템이다.

서울시는 2023년부터 2027년까지 시스템을 고도화하고, 3단계에 접어드는 2028년부터는 프로그램을 만들어 지능형 물재생센터를 완성한다는 계획이다.

시스템이 자동화되고 감시체계가 다원화되면 하수처리 공정의 운영 효율이 극대화되고, 투명성이 강화돼 수질을 보다 체계적으로 관리할 수 있게 된다. 관리자가 부재하는 비상상황이 발생해도 공백 없이 하수를 처리할 수 있다. 불필요한 기기 가동을 줄여 에너지를 절감하고 온실가스 배출을 최소화할 수 있다.

한유석 서울시 물순환안전국장은 "서울 시내 4개 물재생센터에 AI 기반 자동화 시스템을 도입해 하수처리 운영 효율 극대화를 통해 최적의 수질관리를 실현할 것으로 기대한다"며 "지능형 물재생센터를 위한 기반인 빅데이터 인프라, 중앙감시체계, 원격 모니터링 시스템이 차질 없이 구축될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr