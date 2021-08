생각대로, 배달 라이더에 생수쿠폰 발행…근처 편의점서 교환 가능

로지올-웰컴저축은행, 10일 생수 기프티콘 제공

폭염 속 7월 배달건수, 전년 동월 대비 30%↑

[아시아경제 김보경 기자] 배달대행 업체 생각대로를 운영하는 로지올이 웰컴저축은행과 함께 배달기사(라이더)에게 생수 쿠폰 발행 이벤트를 진행한다.

생각대로는 지난달 주문 건수가 작년 동기 대비 30% 이상 증가하며 월 최고 배달 건수 기록을 경신했다. 최근 무더위를 비롯해 사회적 거리두기 4단계 조치, 도쿄올림픽 시청 등으로 인해 배달 수요가 급증한 결과다. 폭염 속에서 일하는 라이더를 위해 로지올과 웰컴저축은행이 시원한 생수 쿠폰을 제공하기로 했다.

생수 쿠폰은 기프티콘 형태로 최근 1개월 이내 최소 1건 이상 배달업무를 수행한 모든 라이더에게 10일 일괄 지급되며 근처 편의점에서 상품으로 교환이 가능하다.

웰컴저축은행 관계자는 "한낮 체감온도가 40℃를 웃도는 뙤약볕 아래 묵묵히 국민 편의를 위해 배달 서비스를 제공하는 라이더에게 시원한 생수로 감사의 마음을 전한다"고 말했다.

로지올 관계자는 "라이더는 헬멧 때문에 일사병, 열사병의 위험이 높은데도 사실상 업무가 너무 많아 수분 섭취나 휴식이 쉽지 않다"며 "작지만 시원한 선물이 되길 바라며 앞으로도 도움이 될 이벤트를 적극 시행하고자 한다"고 밝혔다.

