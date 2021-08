[아시아경제 이현주 기자] 윤석열 전 검찰총장은 9일 이재용 삼성전자 부회장 가석방 허가와 관련해 "존중한다"는 입장을 밝혔다

윤 전 총장 캠프 대변인실은 이날 "오늘 법무부 가석방심사위원회의 결정은 정해진 요건과 절차에 따라 이루어진 것으로 알고 있고, 그 결정을 존중한다"는 입장문을 냈다.

윤 전 총장은 2016년 박영수 특별검사팀에 수사팀장으로 파견돼 박근혜 전 대통령과 이 부회장 등의 국정농단 사건을 수사했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr