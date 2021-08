스페인 '여름밤 골목대화' 유네스코 세계유산 등재 추진

[아시아경제 조현의 기자] 스페인의 한 작은 시골 마을이 여름밤에 동네 사람들이 야외로 나와 담소를 나누는 전통을 유네스코(유엔교육과학문화기구) 세계유산에 등재하는 방안을 추진하고 있다.

8일(현지시간) 영국 일간 가디언에 따르면 스페인 안달루시아 지방의 인구 1400여 명의 소도시 알가는 수백 년간 이어져 온 마을의 여름 심야 야외대화 전통을 유네스코 세계유산 목록에 올리는 방안을 검토 중이다.

스페인에서는 안달루시아 지방뿐 아니라 전국에서 무더위가 기승을 부리는 한여름이면 밤에 의자를 들고나와 거리에서 이웃들끼리 모여앉아 소소한 정담을 나누는 관습이 있다.

이 관습을 유네스코 무형문화 유산에 등재를 추진한다는 것은 38세의 젊은 시장의 아이디어다. 알가시의 호세 카를로스 산체스 시장은 "소셜미디어(SNS)와 텔레비전의 위협으로부터 수백 년 된 관습을 보호하기 위해 소중한 대면 대화 전통의 유네스코 등재를 추진한다"고 했다.

이미 유네스코 무형문화유산에는 이탈리아의 나폴리 피자, 핀란드의 사우나 문화, 보스니아의 잔디 깎기 대회 등의 전통이 등재돼있으므로 한여름 밤의 노변정담 관습도 충분히 등재가 가능하다는 설명이다.

산체스 시장은 "집에서 페이스북을 하거나 텔레비전을 보는 대신 모든 사람이 야외 활동을 할 수 있도록 하고 싶다"며 이런 저녁 대화는 고독감을 줄여 정신건강에도 도움이 된다고 말했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr