광주 광산경찰서 하남파출소 ‘으뜸순찰팀’ 선정

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 광산경찰서 하남파출소 2팀이 ‘2분기 으뜸순찰팀’에 선정되는 영예를 안았다.

9일 광산경찰서에 따르면 하남파출소 2팀이 으뜸순찰팀에 선덩됐으며 공적이 탁월한 서다솜 순경이 표창을 받았다

팀 전원에게는 포상휴가 1일이 주어졌다.

하남파출소 2팀은 광주광역시경찰청 지구대·파출소 순찰팀 중 중요범인검거 및 범죄다발지 범죄예방활동, 고위험 정신질환자 보호조치 등 지역경찰활동 및 내부역량 평가 등 전 분야 높은 점수를 받았다.

김광남 광산경찰서장은 “우수한 성과를 거둔 하남파출소 직원들에게 감사의 마음을 표한다”며 “앞으로도 시민과 함께 지역경찰로서 사명감을 가지고 함께 노력해 주셨으면 좋겠다”고 말했다.

한편, 으뜸순찰팀은 광주경찰청 소속 40개 지구대·파출소(141개 팀) 중에서 112현장검거지수, 범죄예방활동, 공동치안체 활동 등을 평가해 매 분기별 성적이 우수한 지구대 1개팀, 파출소 1개팀을 선정·시상하는 제도다.

