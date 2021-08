[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 화순전남대학교병원 광주전남지역암센터와 광주전남암생존자통합지지센터(소장 김석모 교수)는 최근 ‘소상공인 격려 프로젝트’를 전개했다고 9일 밝혔다.

이번 프로젝트를 통해 지역 소상공인들을 찾아 코로나19 극복과 암 예방을 위한 ‘코로나 출입명부’ 5500부를 전달했다.

출입명부는 코로나19의 여파로 경제적 어려움을 겪는 소상공인들을 돕고, 광주·전남지역민들에게 국가암검진 사업에 대한 올바른 정보를 제공해 암 예방을 생활화하는 내용이 담겼다.

암센터는 한국외식업중앙회 광주시지회를 비롯해 광양·목포·순천·여수시지부를 방문해 출입명부를 전달했다.

