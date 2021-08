"법 앞에 만인이 평등한 나라" 정의당, '이재용 가석방 불허' 촉구

[아시아경제 김서현 기자] 법무부가 이재용 삼성전자 부회장 가석방 심사에 돌입한 가운데, 정의당이 가석방 허용에 대한 반대 의견을 강하게 밝혔다.

9일 정의당 지도부는 법무부가 위치한 과천정부청사 앞에서 '법 앞의 평등을 위한 이 부회장 가석방 불허 촉구 시위'에 돌입했다.

이날 현장에는 정의당뿐 아니라 한국진보연대 등 시민단체들도 참석해 이 부회장 가석방 반대에 목소리를 더했다.

이날 여영국 정의당 대표는 가석방심사위의 이 부회장 심사와 관련해 "이재용 가석방은 문재인 대통령의 정치적 부담을 줄이기 위한 꼼수"라며 "누구든지 돈만 있으면 죗값을 치르지 않아도 되는 유전무죄가 제도화되느냐 마느냐, 법 앞에 만인이 평등한 나라가 아니라 만 명만 평등하다는 뿌리 깊은 사법 불신이 확인될 지도 모르는 순간"이라고 지적했다.

이 부회장 가석방을 반대하며 1인 시위에 돌입한 청년정의당 강민진 대표 역시 '이재용 석방 불허' 결정이 날 때까지 법무부 앞을 떠나지 않겠다는 의지를 밝혔다.

강 대표는 "어떤 범죄를 저질러도 구속될 것 같지 않던 삼성 이재용 부회장을 구속시킨 것은 국민들이 한마음 한뜻으로 들었던 촛불의 힘이었다"라며 "만약 이재용이 석방된다면, 문재인 정부는 촛불 정부라는 이름을 스스로 내려놓아야 한다"고 비판했다.

이어 "국민들의 투표로 당선된 대한민국의 민주 정부가 삼성 재벌에 굴복하는 모습을 보여주지 않기를 간절히 바란다"고 호소했다.

김서현 인턴기자 ssn3592@asiae.co.kr