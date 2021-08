[아시아경제 김효진 기자] BNK부산은행은 지난 6일 미디어 콘텐츠 기술 전문기업 코코아비전과 AR(증강현실) 기술과 금융을 연계한 새로운 서비스를 제공하기 위해 업무 협약을 맺었다고 9일 밝혔다.

부산은행은 이번 협약으로 코코아비전이 보유하고 있는 디지털 VFX(시각 특수효과), 뉴미디어 기술을 활용해 실제 사물 위에 컴퓨터 그래픽(CG)으로 정보와 콘텐츠를 표시하는 AR을 접목한 금융 서비스를 제공할 예정이다.

코코아비전은 3D영역에서 자체 솔루션 개발 능력을 갖추고 있으며 수준 높은 CG(컴퓨터 그래픽스) 기술을 바탕으로 영화, 드라마, 광고 제작에 참여하고 있다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr