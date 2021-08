KB국민은행, 100달러 이상 해외송금에 90% 환율 우대 이벤트

유학생 및 해외체재자 해외송금 환율우대



[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행은 가을 신학기를 맞이해 9월 말까지 유학생 및 해외체재 중인 고객을 대상으로 해외송금 환율우대 이벤트를 실시한다고 9일 밝혔다.

이벤트 기간 중 인터넷뱅킹, KB스타뱅킹, 리브 앱을 통해 유학생(해외체재자) 송금을 선택하고 미화 100달러 이상을 전액 원화에서 외화로 환전하여 해외로 송금하는 경우 횟수에 상관없이 자동으로 90% 환율 우대를 적용받는다.

특히 KB스타뱅킹에서 거래외국환은행 지정, 변경 신청 및 증빙 서류 업로드가 가능해 거래외국환은행 지정부터 해외송금까지 은행 방문 없이 간편하게 비대면으로 처리할 수 있다.

KB국민은행 관계자는 “가을 신학기를 앞두고 유학 자금 송금을 계획하고 있거나 주기적으로 해외체재 자금을 해외로 송금해야 하는 고객을 위해 이벤트를 마련했다”며 “앞으로도 고객의 해외송금 고객에게 다양한 혜택을 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

