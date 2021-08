[아시아경제 송승섭 기자]금융보안원이 30명 내외 규모로 2022년도 신입직원을 채용한다고 9일 밝혔다.

채용 분야는 일반기획과 IT(정보보호 포함) 부문이다. 서류는 오는 18일부터 다음 달 3일까지 제출할 수 있다. 이후 필기전형과 1·2차 면접전형을 거쳐 12월 중 최종합격자를 발표할 예정이다.

금융보안원 관계자는 “산업의 미래를 열어가는 금융보안 전담기관인 금융보안원의 신입직원 채용에 인재들의 많은 관심과 지원을 기대한다”고 언급했다.

