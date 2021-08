김두관, 이낙연·이재명 직격 "네거티브 공방 가열…정책 제시하지 않았기 때문"

"두 후보 당 정통성과 거리가 멀었기 때문"

[아시아경제 김서현 기자] 김두관 더불어민주당 대선경선 후보가 당내 네거티브 공방의 주축으로 이낙연 후보, 이재명 후보를 지목했다.

김 의원은 8일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "두 후보 모두 국가비전이 없기 때문에 백제발언이 호남불가론이니, 조폭하고 사진을 찍었니 하면서 아웅다웅한 것"라며 "이재명 후보가 네거티브 중단 선언을 하고 이낙연 후보께서 즉각 환영 입장을 밝힌 것은 늦긴 해도 정말 잘된 일"이라고 말했다.

이어 "이제야 네거티브로 물든 경선을 뒤로 하고, 제가 줄곧 주장했듯 국가비전과 정책을 놓고 치열한 토론을 할 수 있게 될 것 같다"고 운을 뗐다.

이어 "그동안 네거티브 공방이 가열되었던 원인은 두 후보의 과거 행적이 민주당 대통령후보로서 갖춰야 할 자질과 도덕성, 그리고 당의 정통성과 거리가 멀었기 때문"이고, 이보다 더 큰 이유는 "두 후보 모두 나라의 미래와 국민 행복을 위해 반드시 천명해야 할 비전과 정책을 제시하지 않았기 때문"이라고 질책했다.

김 의원은 우선 이재명 후보의 공약을 두고 "전환적 공정성장과 기본소득을 주장하지만, 전환적 공정성장은 모호한 개념의 나열일 뿐이고 기본소득은 당장 실현이 힘든 정책 아이디어일 뿐"이라고 지적했다.

또한 이낙연 후보의 공약에는 "신복지밖에 생각나는 것이 없다"며 "그마저도 현재의 복지정책을 약간 보완한 것뿐이며 국가의 미래비전이 될 수 없다"고 꼬집었다.

한편 그는 자신의 공약을 언급하며 "저는 서울공화국 해체와 서울이 다섯 개인 지방연방제를 분명한 국가비전으로 제시했다. 지방연방제를 해야 부동산, 교통, 산업 등의 모든 문제가 해결되고 대한민국이 진짜 선진국이 될 수 있다"고 주장했다. 이어 "여섯 명 후보 중 저 말고 국가 비전을 내놓은 사람이 없다"며 자신감을 내비쳤다.

김 의원은 글의 말미에 "국민 보기 부끄러운 저열한 공방을 펼쳤던 잘못을 반복하지 않기 위해서라도 이번주 3차 토론회부터는 각자 국가비전을 밝히고, 특히 서울공화국의 강화와 해체를 놓고 치열하게 다투는 시간이 되었으면 한다"고 말했다.

