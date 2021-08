애경산업 랩신, 배우 전미도·김준 브랜드 모델 발탁

[아시아경제 임혜선 기자] 생활뷰티기업 애경산업의 위생 전문 브랜드 ‘랩신’이 배우 전미도와 아역배우 김준을 브랜드의 모델로 동시에 발탁했다고 9일 밝혔다.

랩신은 전문성을 가지고 완벽을 추구하는 배우 전미도의 극중 이미지가 랩신이 추구하는 핵심 메시지인 ‘완벽한 위생’과 잘 부합한다고 판단해 전미도를 브랜드의 모델로 선정하게 됐다.

랩신은 배우 전미도와 청결한 생활을 도와주는 ‘손씻기 캠페인’, TV CF 등 마케팅 활동을 통해 ‘완벽한 위생을 위한 가장 쉬운 방법’이라는 브랜드 핵심 메시지를 전달하는 커뮤니케이션을 진행할 예정이다.

또한 랩신은 슬기로운 의사생활에서 순수한 매력으로 인기를 끌고 있는 아역배우 김준을 전미도와 함께 모델로 동시 발탁했다. 특히 소비자에게 세균이 제거되는 손 씻기 적정시간 30초 동안 거품 색이 변하는 핸드워시 등 차별화된 제품력을 친근하게 알릴 계획이다.

