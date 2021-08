우리마을 소외계층에 ‘찬스’가 왔다 … 경북 상주 외서면 협의체, ‘찾아가는 밑반찬스’

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 이 마을의 어려운 이웃들은 ‘찬스’를 갖고 있다. 정성이 든 여러가지 밑반찬들을 자신의 식탁에 올려놓을 수 있는 찬스이다.

경북 상주시 외서면 지역사회보장협의체 위원들이 지난 6일 외서면 사례관리대상자와 저소득계층 20가구를 찾아 ‘찾아가는 밑반찬스’를 실시했다.

‘찾아가는 밑반찬스’는 거동이 불편해 식사에 어려움을 겪고 있는 가구에 식생활을 돕기 위해 밑반찬을 전달하는 사업이다.

외서면 지역사회보장협의체 위원들은 코로나 방역수칙을 지키며 ‘너도나도 일촌맺기’ 사업으로 1대1 일촌을 맺은 대상자를 찾아 물건을 전달하며 안부를 확인했다.

김동환 외서면지역사회보장협의체 공동위원장은 “무더운 여름철 폭염을 견디기 위해 우리 몸에 필요한 영양소를 골고루 섭취해야 한다”며, “필수영양소를 고려해 준비한 만큼 잘 드시고 여름을 건강하게 나시기 바란다”고 말했다.

안영묵 외서면장은 “식생활에 어려움이 있는 이웃을 위해 협의체와 함께 지속적으로 사업을 추진하겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr