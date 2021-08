"그의 행위는 범죄"…쿠오모 성폭력 폭로 前 비서 첫 공개 인터뷰

[아시아경제 김수환 기자] 앤드루 쿠오모 미 뉴욕주지사의 성폭력을 폭로하고 형사 고소한 전직 비서가 처음으로 공개 방송 인터뷰에 나서 쿠오모 주지사를 비판했다.

8일(현지시간) CBS방송은 쿠오모 주지사의 비서를 지낸 브리트니 코미소가 방송사 측과 첫 공개 인터뷰를 가졌다며 인터뷰 내용 일부를 공개했다.

이날 공개된 내용에 따르면 코미소는 "(형사 고소는) 올바른 일이었다. 주지사는 책임을 져야 한다"고 말했다.

코미소는 이어 "그가 내게 한 짓은 범죄였다. 그는 법을 어겼다"고 했다.

CBS방송은 9일 전체 인터뷰를 공개할 예정이다.

올 초 쿠오모 주지사의 비서로 근무하고 있었던 코미소는 지난 3월 당시 쿠오모 주지사의 성폭력 행위를 상부에 신고한 인물 중 한명이다.

앞서 뉴욕주 검찰은 지난 3일 쿠오모 주지사가 전·현직 직원을 성추행하고 이를 공개한 이들에 보복 조치를 했다는 보고서를 공개했다. 코미소는 보고서에 등장한 11명의 피해자 중 1명으로 보고서에는 '비서 #1'로 지칭됐다.

그러나 뉴욕주 검찰은 쿠오모 주지사를 기소하지는 않았다. 코미소는 뉴욕주 올버니카운티 보안관실에 쿠오모 주지사를 고소했다.

이에 따라 올버니카운티는 쿠오모 주지사에 대한 수사를 공식 착수했다고 밝혔다. 전날 크레이그 애플 올버니카운티 보안관은 "아직 수사 초기 단계"라며 "수사 대상이 주지사라는 이유로 너무 급하게 하지 않으면서도 질질 끌지도 않겠다"라고 밝혔다.

쿠오모 주지사는 부적절한 행위를 하지 않았다며 사임하지 않겠다는 입장이다. 쿠오모 측 변호인은 전날 CNN방송에 출연해 "검찰 보고서가 정확하지 않다. 검찰 측이 모든 증거를 살펴보지 않았다"고 주장했다.

이에 뉴욕주 의회는 탄핵 절차에 돌입했으며 조 바이든 대통령도 쿠오모 주지사가 사퇴해야 한다는 입장을 밝혔다.

